Animali e cuccioli sequestrati: ecco come richiedere l'affido

I recenti casi di sequestro di cuccioli di cani e gatti provenienti dai Paesi dell'Est, al centro di traffici scoperti dalcon la Polizia stradale, hanno richiamato l'attenzione e in Regione sono pervenute numerose richieste per l'affido di questi animali salvati dagli agenti. Larende noto che è stata individuata a tal fine una casella di posta elettronica: gli interessati potranno richiedere a questo indirizzo mailla modulistica necessaria all'iscrizione nel registro degli affidatari di animali oggetto di sequestro.Le richieste dovranno essere inviate solo a quell'indirizzo mail.L'iniziativa, a cura del Nucleo operativo per l'attività di Vigilanza ambientale (Noava) del Corpo forestale regionale, ha lo scopo di supportare l'autorità sanitaria nel delicato compito di affidamento degli animali a soggetti che sapranno garantire le cure necessarie al mantenimento del cucciolo affidato in condizioni di benessere.