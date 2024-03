Scuola, in Friuli Venezia Giulia i prof più "secchioni" di'Italia: oltre il 92% ha superato lo scritto del concorso

PORDENONE-UDINE-TRIESTE - Mancano ancora due giorni di esami, per il concorso della secondaria, ma il dato parziale degli ammessi all'orale, dopo i primi tre giorni di svolgimento della prova scritta, segnala già molto chiaramente una tendenza che difficilmente potrà essere smentita nelle due giornate che mancano alla conclusione (lunedì 18 e martedì 19 marzo): supera la prova più dell'87% dei candidati, con punte di oltre il 92% in Friuli Venezia Giulia e nelle Marche, mentre nessuna regione scende sotto l'80%. Siamo dunque - commenta la Cisl Scuola - ben al di là della percentuale di promossi, già elevatissima, registrata nel concorso per la scuola primaria e dell'infanzia, rispetto al quale però si accentua il fenomeno della non partecipazione alla prova, essendo in questo caso quasi il 25% degli iscritti a non essersi presentato all'esame il giorno dello scritto (contro il 20% circa degli assenti per primaria e infanzia). I numeri diffusi dal ministero dell'Istruzione dicono che ad oggi su 172.959 iscritti, si sono presentati alle prove 130.252 aspiranti. Di questi, 113.543 sono stati ammessi all'orale.