Ladra seriale nelle case degli anziani: condannata a 7 anni di carcere

PORDENONE - Sette anni e due mesi di carcere perchè rubava agli anziani. Una pena pesante, nonostate Loredana Bottega, 56 anni, di San Donà, dal gup Rodolfo Piccin (pm Monica Carraturo) abbia ottenuto anche lo sconto di pena di un terzo previsto dal rito abbreviato. È uscita dall'aula dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone senza battere ciglio, accanto a lei l'avvocato Annamaria Marin. I familiari, prima di lasciarla andare con gli agenti della penitenziaria che l'hanno riportata in carcere a Venezia, l'hanno abbracciata e baciata per farle forza. A incidere, nella valutazione del giudice, sono stati anche i suoi precedenti: quasi una ventina di condanne per furti nelle abitazioni. La donna era imputata per una rapina impropria del 21 novembre 2018 e per un tentato furto del 23 agosto 2019.





