È cresciuta la paura e la città si blinda Ronde con gli steward

di Lara Zani

PORDENONE - Aumenta la percezione di insicurezza in città, e l'amministrazione comunale assieme alle sue partecipate risponde con gli steward urbani: una sperimentazione della durata di due mesi che vedrà otto guardie vigilare a partire da oggi su aree verdi, terminal del trasporto pubblico e parcheggi.L'obiettivo fondamentale di questa amministrazione - spiega l'assessore alla Sicurezza Emanuele Loperfido - è l'attrattività della città a 360 gradi. Un ostacolo deriva però dalla percezione di insicurezza segnalata da più parti. A questo proposito, il comandante della Polizia locale Stefano Rossi cita la lettera ricevuta all'inizio di novembre dalla direzione provinciale dell'Inps per denunciare le condizioni di degrado in cui versa il Bronx, e altre missive di cittadini che si dicono preoccupati nel frequentare parcheggi multipiano e parchi. Da qui, come previsto dal decreto Minniti, l'istituzione di un servizio di steward urbani: Fra le prime iniziative di questo tipo in Italia - continua l'assessore -, questo sarà un sistema di controllo non solamente del patromonio urbano, ma anche delle pertinenze delle partecipate. Proprio le quattro partecipate Gea, Gsm, Hydrogea e Atap sono infatti partner del Comune dell'iniziativa. Le lettere citate e molte altre ancora - sottolinea Rossi - mostrano come la percezione di insicurezza in alcune zone della città sia aumentata, e il nostro obiettivo è proprio quello di migliorare tale percezione...