Parrucchiera, 19 anni, Roberta vince la fascia di Miss Pordenone

di Paola Treppo

PORDENONE - Successo per l'appuntamento con l’elezione divalida per Miss Italia 2018, sul ponte di Adamo ed Eva a Pordenone; in tanti hanno assistito allo spettacolo lungo il fiume che ha visto protagoniste 17 concorrenti e che ha chiuso gli eventi della prima giornata diSunday., pordenonese di 19 anni,, ha conquistato i voti della giuria e si è aggiudicata la fascia di Miss Pordenone. Con Roberta sono state anche premiate, 19 anni, di, studentessa in scienze diplomatiche e internazionali, Miss Rocchetta Bellezza seconda classificata, e, 21 anni di, praticante geometra, Miss Equilibra terza classificata.Apprezzato lo spettacolo, coordinato da Paola Rizzotti e presentato da Michele Cupitò, che oltre alle concorrenti che hanno sfilato in abito e body, ha visto anche la presenza di, terza classificata a Miss Italia 2017 e vincitrice del titolo nazionale Miss Italia Chef, di Eleonora Moretuzzo prefinalista nazionale di Miss Italia e della talentuosa cantanteche ha interpretato tre brani tratti dal suo repertorio. Roberta, Valeria e Manuela sono ammesse alle finali di Miss Italia in Regione e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia in programma, mercoledì 22 agosto al centro congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.