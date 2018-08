Torrenti "impazziti": dodicimila persone a rischio allagamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - L'esondazione-lampo che ha colpito Caneva nella notte tra sabato e domenica ha riacceso la spia. E stavolta non si lavora soltanto sull'onda lunga dell'emozione (negativa) provocata dalla vista delle persone intente a liberare dal fango gli scantinati delle case e dalla Protezione civile schierata come nelle maxi-emergenze. Oggi c'è un rapporto firmato dall'Ispra - sezione ambiente - a dire ai decisori del Friuli Occidentali che sì, qualcosa è stato fatto, ma che c'è ancora molto, forse troppo, ancora da fare. Come ogni rapporto è fatto di numeri, che però comunicano più delle parole. Si possono tradurre con una sentenza: c'è una buona porzione del territorio