In Friuli il 3° raduno delle Chiese cristiane Evangeliche del Triveneto

di Paola Treppo

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Ladiha invitato le comunità consorelle del Friuli Venezia Giulia e delOrientale al terzofraterno in programma sabato 3 febbraio alle 17 nel teatro Ristori didel Friuli. Il meeting, che ha per tema "Non basta forse Gesù?", sarà presieduto dal Malcom Willis.Alcune centinaia di fedeli di questa confessionedel Nordest arriveranno per la prima volta nella città ducale, dove ha pure a sede una comunità evangelica, per condividere un momento di riflessione religiosa che si concluderà con un concerto gospel e unaper i bambinidel Burkina Faso.Le Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia, in siglia Adi, rappresentano una diretta emanazione di quel movimento di risveglio evangelico nato al principio del secolo scorso, contemporaneamente ed indipendentemente, in diversi paesi del mondo. Attualmente le Adi contano migliaia di Chiese e sono presenti in 205 nazioni.Dal punto di vista storico, il movimento italiano deve ricollegarsi al grande risveglio di Los Angeles del 1906, in seguito al quale il messaggio evangelico si sparse rapidamente in tutti gli Stati dell’Unione e a Chicago, dove raggiunse un gruppo dievangeliciche, ben presto, organizzarono una chiesa. Da quest’ultima, alla fine del 1908, partìche fondò piccole comunità evangeliche a Roma, poi a La Spezia e in Abruzzo. Negli anni seguenti, come conseguenza della fedele testimonianza di altri emigrati tornati in Italia, si costituirono altre chiese e gruppi in numero sempre crescente. Nel 1959, dopo dodici anni di attesa, le Assemblee di Dio in Italia ottennero il riconoscimento giuridico e, quindi, la libertà di poter esercitare il culto pubblico e privato, e svolgere opera di evangelizzazioneIn Friuli Venezia Giulia le Adi sono presenti in diverse località:del Friuli,, San Vito al Tagliamento,, Monfalcone e. Oltre alla predicazione dell'evangelo, missione primaria di ogni comunità, vengono svolte molteplici attività a scopo umanitario sul territorio. La chiesa Adi di Udine, ad esempio, insieme a Cividale del Friuli, Tarcento, San Vito al Tagliamento, è impegnata con due missioni inper ile religioso di persone ormai con la vita distrutta.​Gli evangelici friulani svolgono una attività di volontariato e animazione nelleper anziani e provvedono a fornirea tanti bisognosi. Hanno pure istituito centro per il recupero di tossicodipendenti o con altre dipendenze, il Centro Kades, mentre è intensa l'organizzazione di corsi gratuiti di musica e cucito. Sono impegnati, infine, nel soccorso ai Paesi poveri, nelle adozioni a distanze di bambini orfani e indigenti, e nello supporto spirituale a ogni persona bisognosa. Ogni chiesa esercita azioni umanitarie in autonomia secondo l'esigenze del proprio territorio.