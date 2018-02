© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - La serata in discoteca finì in un appartamento di Pordenone. La donna loro amica aveva bevuto parecchio, si addormentò e fu poi stuprata nel sonno dai due stranieri che usarono anche i preservativi. I due -- sono stati condannati ieri a 6 anni di reclusione ciascuno per violenza sessuale di gruppo aggravata dal fatto che la vittima era in stato di incoscienza, non in grado di capire quello che stava accadendo perchè aveva abusato di alcolici. I giudici hanno concesso alla parte civile una provvisionale di 10mila euro immediatamente esecutiva, 3 mila euro per le spese legali.Il risarcimento dei danni andrà quantificato dal Tribunale civile. Il pm aveva chiesto 8 anni a testa.