di Cristina Antonutti

PORDENONE - Sono in tre e da due settimane si divertono a bruciare cassonetti in città. Ma da ieri notte la “fiamma” con cui dovranno fare i conti è quella dei Carabinieri. Dopo l’ennesimo rogo una giovane donna che risiede a Pordenone e un immigrato maghrebino sono stati sorpresi da un equipaggio di militari che in borghese monitorava il quartiere delle Grazie. È dall’8 agosto che la piromane - alternandosi con un terzo amico, anche lui maghrebino - sfida i Carabinieri bruciando cassonetti. Notte dopo notte sono stati danneggiati 13 contenitori per la carta o la plastica posizionati prevalentemente nel quartiere delle Grazie.