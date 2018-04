Pordenone music festival: omaggio alla Spagna per l'evento d'apertura

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Omaggio alla Spagna al, all'auditorium Concordia, domani, lunedì 30 aprile alle 21. È un grande omaggio alla, infatti, il tema scelto quest'anno per il tradizionale evento che inaugura la 23. edizione del Pordenone, promosso dall'associazione Farandola con la direzione artistica di Filippo Michelangeli.Protagonista ilbresciano, uno dei massimi virtuosi internazionali delle sei corde, di cui è appena uscito l’album The Spanish Guitar per la Warner Classics. Tampalini si cimenterà nei due celebri concerti per chitarra e orchestra del compositore valenciano Joaquin Rodrigo, la Fantasia para un Gentilhombre dedicata ad Andrés Segovia e il bellissimo Concierto de Aranjuez.Ad accompagnarlo sarà lache eseguirà anche la Carmen Suite n. 1 di Bizet, uno dei massimi compositori francesi che proprio in Spagna, a Siviglia, ha ambientato Carmen, il suo capolavoro per il teatro musicale traboccante passione e morte. La Suite è articolata in sei brevi movimenti, Prélude, Aragonaise, Intermezzo, Séguedille, Les Dragons d’Alcala per concludere con la travolgente aria del Toréadors. La serata è ae si concluderà con un brindisi. Si consiglia la prenotazione; 0434.36333 scrivi@farandola.it.