di Cristina Antonutti

PORDENONE - Se colossale è stata la truffa, come ipotizza la Procura di Pordenone, altrettanto imponente sarà il processo. Fabio Gaiatto e i sedici collaboratori della Venice Investment Group affronteranno l’udienza preliminare sabato 16 febbraio in un’insolita aula di giustizia: il centro culturale “Aldo Moro” di Cordenons. Sala consiliare (capienza 300 posti) e adiacente auditorium (400) saranno collegati in videoconferenza, in modo che tutti risparmiatori che si costituiranno parte civile (circan un migliaio) possano partecipare alle fasi processuali.