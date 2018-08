Droga a scuola, il prefetto chiama i presidi: scatta la "tolleranza zero"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Dirigenti scolastici a ‘’rapporto’’ dal prefetto. Convocati in Prefettura, i presidi degli istituti scolastici di secondo grado di Pordenone sono stati ricevuti dal prefetto Maria Rosaria Maiorino, arrivata a Pordenone a fine dello scorso mese al posto di Maria Rosaria Laganà (assegnata a Treviso). Nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, Maiorino ha affrontato con i dirigenti scolastici un tema particolarmente sentito in città: lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Questo a pochi giorni dal suono della campanella, che decreterà l’inizio del nuovo anno scolastico. E' prevista tolleranza zero.