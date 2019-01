â€‹Il centro cambia volto ora parte la nuova sfida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Trenta giorni di attesa, poi la corsa ai soldi per cambiare i connotati al centro storico di Pordenone. Una sola parola d'ordine: bellezza e decoro urbano. Addio ai dehors di plastica con le pareti a penzoloni e le tinte sbiadite, largo alle ristrutturazioni di interni ed esterni delle attività commerciali con finanziamenti a fondo perduto che copriranno sino al 70 per cento degli investimenti messi in campo dai privati. Così, in pochi mesi, il centro cittadino sarà rivoluzionario. Il bando, stando a quanto si apprende dalle stanze del municipio, è quasi pronto. L'obiettivo è quello di renderlo pubblico già a febbraio, per avviare la rivoluzione del bello già in estate.Lo strumento normativo sarà parte del bando per le periferie e metterà sul piatto 3,4 milioni di euro. I finanziamenti escluderanno solamente i lavori comprendenti opere in muratura, mentre comprenderanno dehors, tendaggi, tavolini esterni e arredi in genere. In poche parole gran parte del corredo che serve a rendere bella una piazza o una strada. E la lista dei pretendenti è già lunga.