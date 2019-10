di Alberto Comisso

PORDENONE -Buche e strade dissestate in periferia, ma anche a ridosso del centro. E non mancano le proteste. La situazione in città è tenuta monitorata dagli uffici comunali competenti che, in previsione di alcuni interventi che verranno effettuati tra il 2020 e il 2021, hanno stilato un (lungo) elenco delle strade che andrebbero sistemate. Si va dai quartieri ad alcuni tratti centrali come via Riviera del Pordenone dove la strada, costantemente sollecitata da carichi numerosi ed eccessivi, sta cedendo. e l'sfalto in altre vie si sbriciola.