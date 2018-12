Contro il degrado di viale Marconi un bosco nei palazzi

di Alberto Comisso

PORDENONE - Il verde come strumento per mitigare l'ambiente e combattere il degrado. Lo spunto arriva da Alberto Marchiori, presidente provinciale di Ascom Confcommercio, che per la prima volta ha parlato di forestazione urbana. Un tema di cui si è discusso la settimana scorsa a Mantova città di origine dello stesso Marchiori nel corso del primo Forum mondiale sulle foreste urbane. Il futuro delle città potrebbe passare da qui. Gli spunti arrivano da Milano, Bologna e addirittura da Singapore che, pur disponendo di...