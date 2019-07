Blues Festival dei record: presenze da tutta Europa e boom sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone - Ilsi è appena concluso: è stata un’edizione da ricordare, con numeri da record rispetto agli anni passati. L’affluenza di pubblico è cambiata, moltiplicandosi: fan e appassionati provenienti da tutta Europa (tra gli altri Paesi si annoverano Austria, Slovenia, Croazia, Svizzera, Francia, Ungheria, Serbia e Spagna) hanno partecipato agli eventi proposti nella line up delObiettivo raggiunto in termini di indotto e di richiamo mediatico: “Sono stati 10 mesi intensi di duro lavoro, da parte di tutto lo staff - afferma il direttore artistico Andrea Mizzau - e visti i risultati, posso dire che ne è valsa veramente la pena. E’ gratificante sentirsi dire dagli artisti che in giro per il mondo è raro trovare un’accoglienza e una passione come al Pordenone Blues Festival”.Un successo per tutto il territorio, con importanti ricadute sulle attività commerciali della città e su quelle alberghiere, che hanno registrato il tutto esaurito nella settimana del festival!Il consenso di pubblico e addetti ai lavori è arrivato da più parti, anche e soprattutto dai social: gli account del Pordenone Blues Festival hanno registrato un esponenziale incremento di follower e di interazioni, durante la manifestazione stessa ma anche nei mesi che l’hanno preceduta, con una copertura dei post di un milione di persone su Facebook solo negli ultimi 20 giorni e di 70.000 persone su Instagram nell’arco della settimana dal 15 al 20 luglio. Moltissimi i commenti positivi ed entusiasti, con un plauso per l’organizzazione per aver dato il giusto “ritmo” delle proposte, sfruttando le potenzialità del live, e sulla eccellente produzione.Significativa - tra le altre - è stata la serata dei, che si è protratta per ore dopo la fine del concerto in una sorta di festa collettiva all’aperto che non si è fermata neanche quando è arrivata la pioggia!