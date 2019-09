Picchia l'ex moglie e i figli, espulso 40enne ghanese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se ne tornerà in Ghana, con un volo di sola andata. È il destino già scritto nei confronti di un 40enne di origini ghanesi, residente in provincia di Pordenone, colpito da un provvedimento di collocamento nel centro di permanenza per il rimpatrio di Pone Galeria a Roma firmato dal Questore di Pordenone, Marco Odorisio. L'uomo, stando all'informativa divulgata dalla Questura, si sarebbe reso responsabile di atti di violenza e maltrattamenti nei confronti della moglie e dei due figli di quattro anni e di sette...