AVIANO - La Taverna all'Urogallo è in vendita: un'inserzione che riguarda lo storico ristorante simbolo di Piancavallo ha fatto la propria comparsa su un noto sito di annunci immobiliari. Del resto, gli attuali proprietari e gestori Sergio Babbo e Romanita Franco avevano già annunciato l'imminente ritiro dalla ristorazione all'inizio dello scorso inverno, salvo poi fare un passo indietro, riaprire in estate e posticipare la chiusura definitiva in attesa che si facesse avanti qualcuno per prendere le redini del locale. Grazie di cuore a tutti voi per essere stati con noi questa estate 2022: ci eravate mancati tanto durante lo scorso inverno. È stato bellissimo ritornare operativi e ritrovarvi tutti, avevano scritto i due proprietari su Facebook al termine della bella stagione, concludendo con un Arrivederci a dicembre!.



I SALUTI

Un arrivederci che potrebbe tuttavia tramutarsi in un addio, se Sergio e Romanita riusciranno a vendere prima dell'inizio della stagione invernale. Al momento sono giunte le prime timide manifestazioni di interesse, però, come spiega il proprietario, «mi sono arrivate offerte per l'affitto, ma io preferirei vendere. Quelli che si sono fatti avanti vorrebbero intanto provare a gestirlo per un anno, ma per me è troppo poco». Se non si dovesse approdare ad un accordo per la cessione ad una cifra congrua, Babbo ha anticipato che l'Urogallo riaprirà regolarmente per l'inverno. La taverna ha festeggiato lo scorso anno il trentesimo anniversario, ed è proprio per una questione di età che i gestori hanno scelto di ritirarsi. «Se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato, è stata rallentare i nostri ritmi e i carichi di lavoro - hanno spiegato -. Ci siamo resi conto che avevamo sempre trascurato la nostra salute e il nostro benessere fisico, mettendo al primo posto il lavoro e il ristorante. Non abbiamo più vent'anni, i tempi di recupero si allungano sempre di più e i nostri clienti meritano il meglio».



LE ASSENZE

La difficoltà nel trovare qualcuno che raccolga l'eredità degli attuali tavernieri di Piancavallo va ad aggiungersi all'elenco di paradossi che riguardano la località sciistica: da un lato un'attrattività che è tornata elevatissima per i turisti e un mercato floridissimo per quanto riguarda la seconde case; dall'altro, la scarsa disponibilità di nuovi imprenditori ad investire nelle attività commerciali sull'altipiano. Il momento storico, con le difficoltà economiche e i rincari, gioca certamente la propria parte. Ma la diminuzione dei servizi non è certo iniziata negli ultimi mesi: il trend va invertito prima che il circolo virtuoso che ha riportato in Piancavallo il turismo di prossimità e gli acquirenti di case si trasformi in vizioso. In questo senso, un ruolo chiave lo giocheranno gli investimenti regionali annunciati negli scorsi mesi e che ancora non si sa in qualche direzione verranno indirizzati.