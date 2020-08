Perdono il sentiero in allenamento sui monti in Friuli, ritrovati i due runner

VITO D'ASIO - Sono stati ritrovati nella notte due appassionati di corsa in montagna, trentini, di 41 e 48 anni, di cui non si avevano più notizie da ieri mattina. La coppia di atleti amatoriali era partita da San Francesco di Vito d'Asio, in Val d'Arzino, per compiere un allenamento di corsa. I due hanno raccontato di aver più volte smarrito il sentiero, percorrendo invano decine di chilometri. Sulle loro tracce si sono messi, per l'intera giornata di ieri, i tecnici del Soccorso Alpino di Maniago.



Il ritrovamento è avvenuto nell'altro versante del monte, in provincia di Udine: i due hanno percorso una strada, per circa otto chilometri, che li ha condotti fino all'abitato di Alesso, dove sono riusciti a ritrovare campo sufficiente per telefonare al Numero Unico per le Emergenze 112 e a farsi rintracciare. I due sono stati recuperati dai tecnici della stazione di Gemona - Udine del Soccorso Alpino e Speleologico. Per l'intervento sono stati mobilitati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Castelnovo.