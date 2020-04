Restano i divieti, ordinanza prorogata E Corona testimonial per #iorestoacasa

TRIESTE - L'ordinanaza regionale che vieta le passeggiate - anche nelle vicinanze della propria abitazione - in Friuli Venezia Giulia resta in vigore e sarà rinnovata anche dopo il 3 aprile, data della naturale scadenza del provvedimento. Lo ha annunciato il presidente regionale Massimiliano Fedriga, ribadendo che l'ordinanza supera anche la circolare del ministero dell'Interno che invece intendeva interpretare i decreti in senso meno restrittivo.



SPOT

L'ex miss Cinema Valentina Mio, l'ex campione di sci Paolo De Chiesa, l'ex calciatore Fulvio Collovati, lo scrittore-scultore Mauro Corona e il critico d'arte Philippe Daverio. Sono i protagonisti dell'ultimo spot della campagna di informazione «Io amo il Friuli Venezia Giulia: io resto a casa!», promossa dalla Regione per sensibilizzare i cittadini sulle misure di contenimento al Coronavirus, che si conclude oggi. «La Regione - si legge in una nota - ringrazia tutti i testimonial che, attraverso l'adesione all'iniziativa, hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla comunità del Friuli Venezia Giulia e, non ultime, le persone che hanno collaborato alla realizzazione del progetto». © RIPRODUZIONE RISERVATA