Francesco, lo studente 14enne che vola in Sri Lanka alle Olimpiadi di astronomia

SAN VITO - C'è anche unotra i 5 che rappresenteranno l'Italia alleche si terranno tra fine settembre e inizio ottobre prossimi nello. Si tratta di tre ragazzi della categoria Junior 2 e due di quella senior, appena selezionati tra gli 80 che si sono presentati in gara a Bari nella finale della competizione promossa dal ministero dell'Istruzione in collaborazione con la Società astronomica italiana (Sait) e l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). In particolare, da Pordenone partirà, dove tornerà oggi in aula per la prima volta dopo il concorso. Ad accoglierlo ci saranno i festeggiamenti da parte dei coetanei e dei professori. Più volte in passato studenti del Malignani si sono distinti in competizioni di questa natura, ma mai nell'ambito dell'astronomia...