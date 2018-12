Neve e Jack, i border collie spariti da una settimana salvati nel dirupo

ERTO - Una coppia di Border collie, Neve e Jack, di cui si erano perse le tracce da una settimana, è stata avvistata in un dirupo roccioso, sopra Erto, ed è stata salvata grazie a un intervento congiunto della stazione Valcellina del Cnsas e del gruppo Saf dei Vigili del fuoco. Per cercare di portare in salvo i cani sono intervenuti in un primo momento i Vigili del fuoco, che con un elicottero partito da Venezia sono stati sbarcati a monte della posizione dei cani e li hanno raggiunti per imbragarli.



A supporto dei vigili, a causa del terreno ripido e scosceso, anche tre tecnici del Soccorso alpino, giunti sopra il dirupo a bordo dell'elicottero. I tecnici hanno agevolato e assicurato con manovre di corda la risalita di animali e operatori Saf per circa trenta metri, accompagnandoli poi a piedi, sempre su terreno ripido, per circa centocinquanta metri di dislivello fino al velivolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA