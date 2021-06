PORDENONE - Trentatre pensionamenti nel corso dell’anno e la necessità di rafforzare alcune strutture. Per questo la Giunta ha dato il via libera a una modifica eccezionale del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Il primo dato è quello appunto che riguarda il turn over, dovuto anche alla possibilità di pensionamento in deroga: nel 2021 sono infatti previste 33 cessazioni su 430 dipendenti in servizio. A questo si aggiunge la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati