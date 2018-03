Rubano i pezzi originali della moto dell'amico e gliela tornano taroccata

di Paola Treppo

ROVEREDO IN PIANO e ODERZO - Smontano parti di unache era stata data loro in prestito per fare una gara e la restituiscono al proprietario dopo averla rimontata con dei. È successo a undi) di 50 anni. Il veneto aveva prestato una moto cross d'epoca di marca Mayco a due uomini: un 60enne di(Pordenone) e un 34enne di Caldonazzo (Trento). Era il mese di agosto dello scorso anno.Dopo la competizione i due hanno restituito la moto al veneto ma lui si è accorto subito che alcuni pezzi della sua amata due ruote non erano originali e ha tentato di riaverli indietro. Non riuscendo nel suo intento hal'accaduto ai carabinieri della stazione di(Pordenone) che hanno avviato una indagine.A seguito di unai militari dell'Arma hanno rinvenuto, all'interno del garage adibito a officina del 60enne, due ammortizzatori, due focelle, une due ruote dotati dicon cerchio dorato: erano esattamente quelli corrispondenti alle parti mancanti della moto Mayco dell'imprenditore di Oderzo. I due uomini sono stati denunciati per appropriazione indebita. I pezzi della moto saranno restituiti.