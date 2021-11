Addio a Lorenzi: è morto a 43 anni l'ex presidente della Pro loco

CLAUT - Comunità in lutto per la morte di Simon Lorenzi, di 43 anni, affetto da tempo da una grave malattia contro la quale ha lottato con coraggio. Un uomo di grande generosità che in passato è stato anche presidente della Pro loco di Claut, sodalizio per il quale si è speso con l’obiettivo di valorizzare il proprio territorio, che amava molto. Lascia la moglie Serena Filiputti, attuale presidentessa del Cai Claut, a conferma di come tutta la famiglia si sia sempre spesa al servizio degli altri e dell’intera comunità, con ruoli chiave nei principali sodalizi locali.

Lorenzi era uno storico dipendente dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua Dolomia, a Pian Pinedo, tra Claut e Cimolais: in azienda era stimato ed esempio per gli altri. I funerali saranno celebrati oggi, 20 novembre. «Ci lascia una bella persona - le parole del sindaco Gionata Sturam - un uomo di grande altruismo. Sempre al servizio degli altri con disponibilità e voglia di aiutare il prossimo. Alla moglie, alla mamma Claudia e al fratello Devis vanno le nostre più sentite condoglianze per questa tragedia che ha colpito un amico di tutti nel fiore degli anni». (lp)