Morto Antonini, primario e politico. Lascia la moglie e due figlie

di Davide Lisetto

PORDENONE - È morto. Una vita la sua dedicata alla professione di medico e all'impegno politico per il territorio. Prima come sindaco, poi come assessore regionale. Lungo e importante anche il suo impegno per un decennio al vertice della Fondazione Crup. Silvano Antonini aveva 88 anni. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano divenute più instabili: prima la rottura di un femore, poi alcune complicazioni legate al cuore. Ieri mattina, proprio mentre si trovava in ospedale a Treviso, avrebbe accusato un malore e il suo cuore non ha retto.