Addio allo scrittore e storico friulano Marco Salvador: Valvasone perde la sua figura illustre

Lo scrittore Marco Salvador, autore di apprezzati romanzi storici, tra cui la trilogia «Il longobardo», è morto all'età di 73 anni, dopo una lunga malattia. Era nato il 10 novembre 1948 a San Lorenzo di Valvasone Arzene ( Pordenone) nella casa dove ha sempre vissuto. Ricercatore storico, per professione e per passione, con un interesse particolare per il Medioevo, Salvador è autore di numerosi saggi, in particolare sul Friuli. È diventato noto come narratore da quando con la casa editrice Piemme ha pubblicato diversi romanzi storici di successo, fra cui «Il Longobardo» (2004), con cui ha vinto il Premio Città di Cuneo. Ambientato nel VII secolo e con il re Rotari prima della sua salita al trono, il libro ha dato avvio a una fortuna saga con «La vendetta del Longobardo» (2005) e «L'ultimo longobardo» (2006). In seguito ha scritto una sorta di appendice, «Il trono d'oro» (Piemme, 2013), un affresco sulla grandezza e sullo splendore dell'Italia meridionale al tempo del principato longobardo di Salerno - Benevento. Sempre con Piemme ha pubblicato un'altra saga prendendo spunto dalla vita di Ezzelino da Romano e accompagnando il lettore dal Medioevo al Rinascimento: «La palude degli eroi» (2009), «L'erede degli dei» (2010) e «Il sentiero dell'onore» (2012).

IL PERCORSO

Nel 2013 aveva vinto il Premio Riccardo Francovich con questa motivazione: «I romanzi di Marco Salvador costituiscono veri e propri affreschi storici; sono fra quelli che vale la pena di leggere una prima volta e, dopo qualche anno, anche una seconda, per cogliere altri aspetti e sensazioni sfuggiti o non percepiti in precedenza». Apprezzato dalla critica «La casa del quarto comandamento» (Fernandel, 2004) che narra la storia, i sentimenti e i pensieri di Martino, un settantenne relegato dal figlio in una casa di riposo: il romanzo ha avuto due diverse trasposizioni teatrali e i diritti sono stati acquistati per una fiction televisiva. Tra le sue opere più recenti «Processo a Rolandina» (Fernandel 2017), basato sulla storia vera di un condannato al rogo nella Venezia del XIV secolo, e «Una saga Veneziana» (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2019), storia di una famiglia emigrata a Venezia da Firenze al principio del '300.