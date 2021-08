Addio a Baron Toaldo, "re" dei frigoriferi industriali: l'81enne si era infortunato in azienda

AZZANO/VILLANOVA - L'imprenditore Antonio Baron Toaldo non ce l'ha fatta. È morto sabato all'ospedale di Udine. L'imprenditore 81enne, che abitava con la moglie Paola, a Villanova di Sotto di Pordenone, era caduto oltre un mese fa nell'azienda di proprietà, la Fhiaba srl, in via Fiumicino ad Azzano Decimo. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi, era stato operato e pochi giorni dopo, seppur lentamente, si era ripreso. Per essere più vicini alla famiglia - la moglie Paola e i figli Massimo e Elena - i sanitari avevano consigliato il suo ricovero a Pordenone, ma dopo alcuni giorni le sue condizioni sono peggiorate. Trasportato nuovamente a Udine, nonostante i medici abbiano tentato il tutto e per tutto, il suo cuore si è fermato.

La notizia del decesso di Antonio Baron Toaldo (cavaliere del lavoro dal '90) ha suscitato vasta impressione e commozione nella provincia di Pordenone e ad Azzano Decimo. Persona generosa, lavoratore scrupoloso e attento. Lascia un grande vuoto. Negli anni '70 l'azienda di famiglia comincia la produzione dei primi frigoriferi industriali. Negli anni, la gamma è stata estesa ulteriormente per soddisfare le necessità della ristorazione, della panificazione e del catering commerciale. Racconta commosso il figlio Massimo: «Mio padre ha iniziato la sua carriera come agente di commercio negli anni '60. La passione e le sue grandi capacità professionali lo portarono nei primi anni 70 a fondare la Friulinox srl, produttrice di frigoriferi industriali. Poi negli anni '80 nasce la Baron Cucine Professionali».

Da sempre attivo per il sociale, per molti anni ha sponsorizzato la Gymnasium Nuoto di Pordenone e l'Azzanese Calcio. «Un grande riconoscimento di quanto è riuscito a realizzare negli anni è stato l'interesse dimostrato per le sue aziende da parte di un grande gruppo internazionale del settore che si è concluso con la vendita delle stesse nel 2002». Il suo spirito imprenditoriale ha trovato successivamente espressione nella creazione di due nuove attività che portava avanti insieme ai figli, Elena e Massimo: Flextec srl, società attiva nella produzione di quadri elettrici in acciaio, e Fhiaba srl, azienda produttrice di frigoriferi domestici di alta gamma, entrambe con sede ad Azzano Decimo. I funerali si svolgeranno giovedì alle 10 nel duomo di Pordenone.