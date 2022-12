Malore fatale, si spegne a 53 anni il proprietario del "Boschetto"

MONTEREALE VALCELLINA - Un malore improvviso che gli è costato vita. Si è spento all'età di 53 anni Fabrizio Cossutta, noto commerciante di Malnisio a Montereale Valcellina, dove aveva riaperto il "Boschetto". Tutto è cominciato quattro anni fa dopo un viaggio in Sudamerica, tra la letteratura e le terre del Cile, Brasile, Argentina e Colombia. Una partenza oltre oceano a lungo desiderata e che al ritorno ha dato vita a un sogno: il nuovo "Al Boschetto y El Sueño Borracho". Cossutta, da tutti conosciuto come "Bicio", abitava a Grizzo. Negli anni Sessanta, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, la famiglia aveva un negozio di alimentari in piazza Trieste, gestito prima dai genitori Alfeo e Anna, poi dai figli Fabrizio e Alessandro, punti di riferimento sia per la comunità che per il negozio.

«Mai avremmo pensato a una cosa così irreale. Zio Bicio non c'è più, è partito, è andato avanti, probabilmente, anzi sicuramente è alla Casa del Mezcal a Oaxàca in Messico a bersi un pregiato Mezcal brindando alla felicità di tutti» così lo ha salutato Marco Alzetta, detto Timo, sulla pagina Facebook del locale.