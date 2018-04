«Fammi bere o spacco tutto il bar» A processo, ora rischia l'estorsione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - È uminacciare ilche non vuole darti da bere perchè sei ubriaco?, 45 anni, di Pordenone, che la notte tra il 30 e 31 dicembre fu arrestato dalla Squadra Volante in vicolo delle Acque, dovrà risponderà di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale per quanto riguarda l'atteggiamento tenuto nei confronti della forze dell'ordine.Il pm gli ha poi contestatoper quanto riguarda le pretese avanzate nei confronti del gestore del bar Vecchia Drogheria. Erano le 2 di notte. L'esercente lo aveva invitato a uscire dal locale perchè doveva ultimare le operazioni di chiusura. Cappadona cominciò a prendere a calci e pugni le serrande. Era molto agitato, voleva bere e minacciò l'esercente:. Fu chiesto l'intervento della polizia. Rintracciato dal personale della Volante in piazza XX Settembre, l'uomo reagì conCominciò a insultarli e minacciarli. Adesso è arrivata l'ora del processo.