Emergenza migranti, al confine con la Slovenia arriva l'esercito: inviati cento militari

GORIZIA - Per presidiare il confine tra Italia e Slovenia, in provincia di Gorizia arriveranno cento militari. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. L'esercito era stato invocato nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per controllare l'incessante flusso di migranti in arrivo in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica. La misura è stata accolta con favore anche dalla parlamentare del Pd, Debora Serracchiani: "Dal Consiglio dei Ministri è arrivata una prima risposta alle segnalazioni che abbiamo fatto pervenire tempestivamente al Viminale. La necessità di controlli sui transiti in arrivo dai Paesi dei Balcani è stata rappresentata in dettaglio alla ministra Lamorgese, con cui manterremo il dialogo. Qui non si tratta di chiudere valichi ma di sapere chi arriva, da dove e in che condizioni di salute, come dice l'ordinanza del ministro Speranza: questo vale per i comuni cittadini in transito al confine e per i rintracci di migranti". Ultimo aggiornamento: 18:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA