C'è coda in tangenziale: svolta e U e impatto con la moto. Preso il pirata 25enne

di Marco Corazza

FIUME VENETO - La coda di ritorno dal litorale lo ha convinto a fare unaa Portogruaro con la Mercedes, di fatto tagliando la strada a un motociclista trevigiano, che è volato sull'asfalto. Così è finito nei guai un 25enne che si è dato alla fuga dopo l'incidente e che è stato rintracciato dai carabinieri, grazie ai testimoni. Doveva essere una giornata di relax quella di domenica per il 20enne motociclista trevigiano che aveva passato qualche ora al mare. Lo stesso per un 25enne di Fiume Veneto, che verso sera si è messo sulla strada del ritorno. La loro vita si è incrociata a Portogruaro, crocevia di autostrade e strade statali che anche per questo