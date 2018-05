Risse al Kebab bar con mazze e bastoni: il questore lo chiude

di Paola Treppo

PORDENONE -di 20 giorni dell'attività per ildi via Mazzini a. Lo ha deciso ​il questore perché nel locale si sono verificatiper l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a condotte violente che hannonon poco la cittadinanza.Nel mese di dicembre 2017, in particolare, su segnalazione di alcune persone allarmate, la squadra volante, i carabinieri e la polizia locale, sono intervenuti più volte al kebab per violente risse e liti che hanno coinvolto decine di, alcuni dei quali impugnavano mazze, catene e bastoni. In occasione di una recente operazione antidroga della squadra mobile di Pordenone, poi, il 18 aprile scorso, il locale era anche stato sottoposto a una perquisizione delegata dalla Procura di Pordenone.Il provvedimento di sospensione della licenza si è quindi reso necessario anche in considerazione del fatto che il locale si trova vicino a un parco cittadino, alla locale stazione ferroviaria, alla stazione deglie a numerosi, zone con una elevata concentrazione di persone di tutte le età. Questi spazi, purtroppo, nel tempo, sono diventati abituale luogo di incontro e frequentazione di persone che, come ha dimostrato la recente indagine del 18 aprile.Nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 maggio, il personale della Divisione della polizia amministrativa e sociale della questura, con gli equipaggi dei Reparti prevenzione crimine di Padova, ha dato esecuzione alla sospensione del​Rayan Pizza e Kebab di via Mazzini per 20 giorni.