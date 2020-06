Rogo distrugge casolare dei senzatetto, si cercano eventuali vittime

MANIAGO - Durante la notte un rogo ha distrutto un casolare in via Marco Poli 2 a Maniago (Pordenone), spesso utilizzato come ricovero dai senzatetto. La centrale dei Vigili del fuoco di Pordenone ha allertato i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo poco dopo mezzanotte. Il rogo è doloso. Non si esclude che qualcuno che al momeno dell'incendio stesse dormendo all'interno della struttura.

Al momento lo stabile è stato dichiarato inagibile. Alla luce degli accertamenti svolti sul posto dai carabinieri di Maniago e del Radiomobile di Spilimbergo, il casolare era utilizzato da senzatetto e balordi. I vigli del fuoco stanno rimuovendo i resti del tetto crollato assieme ai solai per verificare se sotto le macerie vi siano resti umani.

L’attività è ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 13:24