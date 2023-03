Lef, il direttore Olivotto: «Con l'automazione, pronti a digitalizzare la pubblica amministrazione»

PORDENONE - Il futuro ha un solo obiettivo, automatizzare tutti quei processi manuali che diversamente continuerebbero a rallentare i flussi di lavoro indebolendo le prestazioni lavorative. In questo modo, le attività di compilazione schede, aggiornamento di schedari e archiviazione dei documenti sarebbero affidate a una combinazione di hardware e software in grado di gestire i dati. Proprio sull'Office Automation si è orientato questa mattina, martedì 21 marzo, il meeting di approfondimento organizzato ai Lef Operation Talks con esperti e manager d'azienda.

«Office Automation come àncora di salvataggio in settori specifici in cui oggi la crescita esponenziale non è più possibile - ha spiegato Marco Olivotto, direttore generale di Lef - o anche nella pubblica amministrazione; qui, complice una mole di lavoro che cresce a causa del moltiplicarsi delle normative e di un organico che parallelamente non incrementa, l'automazione potrebbe imprimere una svolta epocale. Lef - ha detto ancora Olivotto - metterà presto a disposizione della P.A. soluzioni per la sua digitalizzazione». Manuel Clama, global IT Director di Lima Corporate, azienda friulana con un fatturato di circa 250 milioni di euro, specializzata nel biomedicale (protesi), ha spiegato che «grazie al machine learning siamo stati in grado di digitalizzare il processo di fatturazione delle 25 filiali senza licenziare nessuno; con la robotic process automation abbiamo implementato il processo di aggiornamento date ordine di vendita nel customer service e con lo smart workflow - ha concluso - abbiamo destrutturato alcuni processi aziendali basati su piattaforma Office utilizzando, al loro posto, MS Power Automate».