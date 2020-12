Sta per partorire ma è bloccata nel traffico per la neve: camion di traverso, scopa e sbarra di ferro per spostarli

FIUME VENETO - Donna incinta con contrazioni da parto bloccata nel raccordo autostradale di Fiume Veneto. Nella mattinata di lunedì 28 dicembre, alle ore 9.00, un pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone è intervenuta nel raccordo autostradale di Fiume Veneto (Pordenone), dove il traffico era bloccato a causa delle precipitazioni nevose.

Mezzi pesanti bloccano il traffico

Giunti sul posto gli operanti si sono trovati davanti una colonna di veicoli fermi, con l’impossibilità di procedere la marcia anche per i pattuglianti, che pertanto si sono diretti verso l’ingorgo appiedati. Due mezzi pesanti, a causa del fondo stradale ghiacciato e della lieve salita del tratto stradale, erano posizionati rispettivamente uno di traverso sulla corsia di marcia e l’altro fermo sulla corsia di sorpasso, impedendo il transito.

Incinta bloccata in auto

Accertato che i veicoli non fossero rimasti coinvolti in un sinistro, l’attenzione degli agenti è stata attirata dal conducente di un’auto Bmw di colore bianco il quale ha riferito che la moglie seduta al suo fianco era incinta e con contrazioni da parto. Alla proposta di allertare il personale del 118, la donna ha rifiutato l’intervento dei sanitari, che sarebbero comunque stati impossibilitati a giungere in tempo utile considerato che la colonna dei veicoli fermi aumentava progressivamente. Vista la situazione di necessità ed urgenza, gli operatori ed i rispettivi conducenti dei mezzi pesanti, sono riusciti con mezzi di fortuna (scopa e barra in metallo) a rimuovere il ghiaccio presente in prossimità degli pneumatici dei mezzi che bloccavano la carreggiata. Successivamente le auto ed i furgoni incolonnati a ridosso dei mezzi pesanti sono stati fatti spostare sulla corsia di destra, anche spingendo manualmente quelli che non riuscivano ad avere trazione per via del manto stradale.

Dopo aver creato un varco di circa 30 metri sulla corsia di sinistra, è stato fatto arretrare con le dovute precauzioni l’autoarticolato che si trovava di traverso, sino a liberare la corsia. Immediatamente la vettura con la signora incinta ha ripreso la marcia alla volta dell’ospedale, facendo poi ripartire di volta in volta gli altri mezzi sino alla ripresa regolare del traffico dopo circa 30 minuti dall’intervento, anche con l’ausilio dei mezzi spalaneve che sono arrivati poco dopo con l’ausilio di un’altra pattuglia che creava un varco per consentirgli il transito tra i veicoli incolonnati.

