Si cappotta con l'auto e finisce in un prato: giovane ricoverata in gravi condizioni

ZOPPOLA - Brutto incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi - sabato 11 giugno - in via Trieste a Zoppola, non lontano dalla palestra principale del paese. A bordo della Lancia Ypsilon uscita di strada c’era una giovane di origini marocchine e residente sul territorio comunale. La giovane è stata immediatamente soccorsa e ha riportato un forte trauma cranico. Stabilizzata sul posto dal personale del 118, presente con un’ambulanza e un’auto medica, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono considerate serie, ma al momento non parrebbe essere in pericolo di vita e durante le operazioni di soccorso è rimasta sempre cosciente.