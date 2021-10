Incendio in un'abitazione, muore mentre sta cucinando

CORDENONS - Una donna è morta in seguito a un incendioche si è sviluppato in un'abitazione di Cordenons (Pordenone): si tratta di una pensionata 81enne che stava cucinando. L'allarme è scattato attorno alle 13.30. All'arrivo dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, la persona che si trovava all'interno dello stabile è stata trovata priva di vita. Le squadre di pompieri sono ancora in azione per smassare il materiale attinto dalle fiamme. Prima che il fuoco si propagasse, dando origine a un fumo denso, alcuni vicini avrebbero udito anche uno scoppio.

La donna è morta carbonizzata

Secondo una ricostruzione della Polizia, si tratterebbe di un incidente domestico: la donna potrebbe essersi avvicinata troppo ai fornelli con un indumento che indossava, il quale è stato attinto dalle fiamme, che in pochi istanti hanno avvolto l'intero corpo dell'anziana, morta prima che giungessero i soccorritori, chiamati dai passanti che hanno notato del fumo uscire dalla villetta. La locale Procura della Repubblica ha escluso responsabilità di terzi.