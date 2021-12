Auto di un cacciatore a fuoco in una strada di campagna, i pompieri spengono le fiamme che minacciano la vegetazione

MONTEREALE VALCELLINA - I Vigili del fuoco di Maniago questa mattina, domenica 19 dicembre, sono intervenuti per l'incendio di un'autovettura a Montereale-Valcellina, in una laterale sterrata della strada regionale 251, tra la San Leonardo e il ponte Giulio. A bruciare era il fuoristrada di un cacciatore di Fontanafredda che aveva appena parcheggiato il veicolo e si era allontanato per la battuta di caccia domenicale.

I pompieri, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, hanno spento l'incendio che aveva interessato completamente il veicolo e rischiava di propagarsi alla vegetazione limitrofa. L'intervento dei Vigili del fuoco è stato sollecitato poco prima delle 8.30. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Montereale Valcellina.