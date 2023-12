Piancavallo. Incendio in una camera d'albergo al quarto piano, i pompieri entrano dalla finestra

PIANCAVALLO (PORDENONE) - Qualche minuto dopo le 11.15 di oggi, 19 dicembre, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una chiamata che segnalava del fumo che usciva da una finestra di un hotel a Piancavallo. Immediatamente sono state inviate sul posto squadre dal distaccamento di Maniago e dalla sede centrale supportate dall'autobotte e dall'autoscala, partite sempre dalla sede centrale di Via Interna a Pordenone.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscala per raggiungere la finestra, al quarto piano della struttura ricettiva, dalla quale usciva il fumo e dopo averla aperta sono entrati nella stanza dove stavano covando le fiamme. Il poco ossigeno presente nella stanza chiusa e l'intervento dei pompieri ha fatto sì che il fuoco non si propagasse alle altre stanze e locali dell'hotel, che era chiuso. Spente le fiamme e bonificati gli ultimi focolai i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza della struttura ricettiva provvedendo anche all'evacuazione dei fumi prodotti dalla lenta combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.