Ilcam, da 60 anni veste le cucine di tutto il mondo: l'export sale al 95%

di Davide Lisetto

PORDENONE - Con 27 milioni di antine prodotte ogni anno il Gruppo Ilcam “veste” oltre due milioni di cucine in tutto il mondo. Il colosso industriale friulano che ha il suo “quartier generale” a Cormons, dopo sessant’anni di storia, è oggi leader europeo incontrastato nella produzione di frontali e ante in legno e materiali polimerici innovativi per ogni modello di cucina prodotto dai numerosi clienti nel mondo. Oltre che in tutta Europa, anche negli Usa e in Asia. Considerando anche le unità...