Focolaio Covid al Frosinone: 14 giocatori positivi, contro i Ramarri in panchina un solo cambio (e due portieri)

Nesta si ritrova improvvisamente senza mezza squadra: confermato il focolaio covid al Frosinone impegnato oggi contro il Pordenone. Il club ciociaro fa sapere che l'ultima serie di esami ha evidenziato altri 9 casi di positività al Sars-Cov-2 relativamente a 9 membri del gruppo squadra che si aggiungono ai 4 comunicati nei giorni precedenti. Gli stessi - si legge in una nota sul sito del club ciociaro - sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft.

Oltre agli 11 in campo (Iacobucci; Zampano, Gori, Szyminski, Beghetto; Kastanos, Vitale, Boloca; Tribuzzi, Ciano, Parzyszek), sono solo 3 i calciatori in panchina per i locali (due portieri, Marciano e Trovato) e solo uno di "movimento": Tabanelli.

