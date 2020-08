FONTANAFREDDA - È attualmente il Comune che in relazione al numero degli abitanti detiene il poco invidiabile record della maggiore incidenza del contagio in tutta la provincia. Diciannove cittadini risultati positivi (tutti nelle ultime due settimane scarse), su 12.600 persone residenti. Cinque famiglie in cui il virus è entrato in modo silenzioso e che oggi si trovano a combatterlo in isolamento domestico. Si tratta della situazione maggiormente monitorata in tutto il Friuli Occidentale, dal momento che negli altri Comuni del territorio il contagio non supera in alcun caso (nemmeno a Pordenone) le dieci unità. A Fontanafredda, invece, si è arrivati quasi al doppio. Ad analizzare la situazione è ora il sindaco Michele Pegolo, costantemente in contatto con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria. Ci sono alcuni fattori che preoccupano, ma allo stesso tempo ce ne sono altri che dimostrano come la situazione - al netto dei numeri importanti - sia fondamentalmente sotto controllo. «Nel nostro Comune - ha spiegato il primo cittadino di Fontanafredda - siamo alle prese non con uno, ma con cinque focolai familiari». La distribuzione geografica dei centri di contagio non è omogenea, e copre diverse frazioni del territorio comunale. È un segnale importante: i focolai familiari non sembrano affatto essere correlati. Non c’è stato un nucleo che per contatto ha diffuso il virus agli altri. «Nella maggior parte dei casi - ha spiegato sempre Michele Pegolo - si è trattato di un contagio di importazione derivato dai rientri dalle vacanze». Una sola famiglia coinvolta è di origine straniera, mentre negli altri quattro casi si tratta di nuclei italiani. Non sono presenti malati gravi, ma la situazione è comunque tenuta sotto stretta osservazione. «Il quadro - ha ammesso il primo cittadino - si sta aggravando e non deve essere sottovalutato. Posso però dire che si tratta di focolai ben delimitati e che l’Azienda sanitaria sta facendo tutto il possibile per limitare il contagio. Il problema è l’isolamento domiciliare, non sempre facile da rispettare in modo tale da non diffondere il contagio». Sempre in Friuli Occidentale, ieri un nuovo caso (non ospedalizzato) è stato riscontrato a Budoia. Lo ha comunicato il primo cittadino. A Casarsa i positivi sono otto, uno in meno che a Pordenone. A Prata i contagiati sono sei, e sono dimostrati contatti con la Sardegna. In calo la quota di positivi a Sacile: nella città del Livenza sono quattro. © RIPRODUZIONE RISERVATA