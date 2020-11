Auto distrutta dal fuoco in mezzo a un campo: indagini sul misterioso rogo

All'improvviso spuntano le fiamme da un auto posteggiata, pomeriggio di paura a Fontanafredda. L'allarme è scatatto verso le 16.40 quando a Nave di Fontanafredda un autovettura che era posteggiata in un campo ha preso fuoco. La richiesta di soccorso è arrivata al Nue di Palmanova che ha inviato i Vigili del fuoco di Pordenone. In via Valstort è arrivata la prima partenza che è riuscita in poco tempo a spegnere l'incendio. Dell'auto è rimasto ben poco se non un ammasso di lamiere. A Nave è quindi intervenuta la Polizia Locale di Fontanafredda che ha avviato le indagini per fare piena chiarezza sul singolare incendio. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA