Ezio Vendrame, intervista all'ex calciatore: «Se proprio devo parlare con imbecilli, preferisco morire di solitudine»

di Roberto Vicenzotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Irregolare, come la superficie di una pigna, con la quale anche in tarda età è riuscito a palleggiare. Eclissatosi già da alcuni lustri, respingendo richieste di ogni tipo,ha deciso di concedere questa intervista.«È semplice: perché volevo premiare la tua fedeltà e soprattutto perché ti voglio bene».Siamo in un contesto doveLaPurtroppo temo che, senza accorgercene, stiamo glorificando il fallimento dell'essere umano. Per questo ho scelto di sparire da questo schifo. E lo esigo».«Pochissime persone, solo quelle a cui ricambio il bene che mi vogliono. D'altronde, a una certa età, non ti resta più tanto tempo da perdere. Quindi, se proprio devo parlare con imbecilli, preferisco morire di solitudine».