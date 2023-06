CASARSA - Si è lamentato dei rumori provocati dalle esercitazioni serali degli elicotteri, attraverso i social, ma è stato messo a tacere con garbo proprio da un pilota della caserma Rigel di Casarsa.



LO SFOGO

È successo ad un giovane cittadino della zona, che in questi giorni ha pubblicato uno sfogo sulla pagina Facebook "Sei di Casarsa se...". «La mia lamentela ha scritto il ragazzo è sugli elicotteri che fanno esercitazione fino alle 22.20. Lo trovo esagerato, perché volano talmente bassi da farmi tremare i vetri». Nella sua conclusione, il giovane si è appellato ai concittadini: «Sono consapevole di abitare vicino alla caserma, ma fino a queste ore danno fastidio. C'è chi è a dormire perché deve andare a lavorare presto e ci sono i bambini che dormono. Secondo voi è giusta come cosa?».



LA RISPOSTA

Decine le risposte comparse sotto il post in questione. Tra queste spicca quella di Aaron Casarin, pilota della base di Casarsa del 5° Reggimento Rigel. «So bene che possiamo dare fastidio di notte ha affermato l'aviatore , ma vi posso garantire che ogni attività è pianificata per dare il minor impatto possibile alla popolazione locale. Nelle serate estive modifichiamo anche i circuiti per non dare fastidio ai cinema all'aperto ed in ogni caso l'attività non va mai oltre le 23».

«Non si tratta ha precisato Casarin di esercitazioni, ma di normale addestramento che dobbiamo, anche per la vostra sicurezza, effettuare. Sono sicuro che ognuno di voi, se suo figlio si trovasse in difficoltà come i 32 vacanzieri che abbiamo recuperato alle tre di notte dal Tagliamento in piena pochi anni fa, vorrebbe che ci fossero dei soccorsi pronti ad intervenire con efficacia non solo di giorno, ma soprattutto di notte». Nel suo commento, il pilota invita ad avere pazienza, «se siamo un po' fastidiosi». «In estate fa buio tardi è la conclusione e quindi rompiamo le scatole un pochino di più, ma sorrideteci sopra e dite ai vostri figli che possono dormire tranquilli proprio perché ci siamo noi. Pensate che lo stiamo facendo anche e soprattutto per voi».



CONSENSO SOCIAL

Una risposta che ha ottenuto il consenso social di tanti membri del gruppo casarsese, tra i classici pollici in su e i cuori. «Mi permetto di aggiungere ha osservato un altro cittadino che i "nostri elicotteri di Casarsa" non da ultimo sono stati impiegati in Emilia Romagna nel soccorso a favore della popolazione locale, lavorando soprattutto al buio durante la notte e trasferendo famiglie con bambini, giovani e anziani in luoghi più sicuri. Ben venga l'addestramento e sempre. Orgoglioso di avere a Casarsa gli elicotteri, il 5° Rgt. Av.Es. Rigel!».

Tanti commenti invece, sono stati incentrati sui paragoni con altri contesti, sempre legati alla presenza di rumori. «È come quello che va ad abitare sotto il campanile ha scritto qualcuno e si lamenta delle campane che suonano, che tristezza». «Abito parallela alla stazione di Cusano ha fatto eco un'altra persona dal comune vicino da dieci anni. Posso dire tutti gli orari di treni e convogli. Che dite, chiedo la soppressione del merci delle tre, che sembra il terremoto, o di quello dell'una, che a volte fischia? Un po' di leggerezza, ho un bambino anch'io, che non ci fa neanche più caso».

Citata più volte, tra i commenti, l'osservazione che «ci si fa l'abitudine». C'è chi va più sullo scientifico menzionando «l'abituazione al rumore, la capacità del cervello umano di filtrare e ignorare i rumori di fondo continui, consentendo di mantenere il sonno nonostante la presenza di suoni ambientali». «Cambi città suggerisce infine ironicamente un uomo al giovane , magari si trasferisca a Fontanafredda, Roveredo o Aviano, così sente gli aerei, non più gli elicotteri».