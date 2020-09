Urne aperte fino alle ore 15. Ieri alle 23 affluenza in Friuli Venezia Giulia al 43%

TRIESTE - Il Servizio elettorale regionale comunica che è avvenuta regolarmente la ricostituzione dei seggi nei 12 Comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti nelle elezioni amministrative. Si può votare ancora oggi fino alle 15. Per quanto riguarda l'affluenza, ieri sera alle 23 ha votato il 43% degli aventi diritto, ovvero 16.906 elettori su un totale di 39.748. Nel Comune al voto nel territorio della ex provincia di Gorizia - riferisce il Servizio elettorale - su 1.505 aventi diritto, hanno votato 874 (58%); nei 7 Comuni della ex provincia di Pordenone su 19.841 elettori i votanti sono stati 7.957 (40%); infine, nei 4 Comuni della ex provincia di Udine su 18.402 aventi diritto hanno espresso il voto 8.075 elettori (44%). © RIPRODUZIONE RISERVATA