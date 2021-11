Electrolux, non arrivano le materie prime: scatta la cassa integrazione anche a Porcia

SUSEGANA (Treviso) - La direzione aziendale di Electrolux Italia di Susegana ha comunicato oggi alle organizzazioni sindacali l'avvio di un periodo di Cassa integrazione ordinaria per tre settimane, dal 4 al 26 novembre, determinata dalla possibilità di rallentamenti di produzione connessi alle previste difficoltà di reperimento delle materie prime. Lo riferiscono le segreterie metalmeccaniche e le Rappresentanze sindacali interne. In particolare, la carenza di materiali riguarda i laminati d'acciaio e l'isocianato per le schiume isolanti.

Ad appesantire il quadro vi sarebbero criticità nella gestione della logistica al porto di Trieste, anche a causa della mancanza di autotrasportatori. Nella sede centrale di Porcia (Pordenone) la produzione risulta sospesa oggi, oltre alla prevista data dell'8 novembre, per il mancato arrivo di schede elettroniche.