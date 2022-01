E' friulano il "mago" che realizza gli effetti grafici su Tik Tok, Federico Cecchin ha "sbancato"

PORDENONE - Il Social Network Tik Tok è un fenomeno planetario e permette alle persone di esprimere la propria creatività tramite video brevi, di 15 secondi, accompagnati da musiche accattivanti. Oltre agli utenti ci sono anche i cosiddetti creativi, che producono effetti per ispirare e migliorare le produzioni. Tra di loro il pordenonese Federico Cecchin, già noto per la sua abilità come realizzatore di caricature, che su questo social ha trovato nuova linfa. Lo scorso maggio TikTok ha invitato la community a proporre dei nuovi effetti artistici per la piattaforma utilizzando l’hashtag #EffettoTikTok: un momento per aumentare la creatività della community e lasciarsi ispirare dalle idee dei creatori. Numerose le proposte condivise dalla community che, da sempre, cresce grazie allo scambio di idee e alla continua co-creazione con i creatori.

Tra gli effetti proposti, TikTok ha selezionato e realizzato le idee di Federico Cecchin che oggi - 25 gennaio - alle 18 su www.tiktok.com/@federicocecchin terrà una diretta, realizzerà dei disegni e presenterà l’effetto premiato, cioè “Personaggi di carta” una modalità che offre la possibilità di aggiungere ironiche figure cartoon 3D in bianco e nero, disegnate da lui stesso, che passeggiano nei video degli utenti interagendo con l’ambiente circostante. «Quando TikTok ha chiesto alla community di realizzare un effetto, ho immaginato i miei personaggi di carta prendere vita, passeggiare e animare i video. La carta è sempre stata la dimensione in cui creare e dare vita alle idee, questo filtro ne è naturale evoluzione. Sono orgoglioso che sia stato scelto», ha commentato il cartoonista pordenonese. Creativo e allegro, Federico e le sue caricature sono molto amati dalla community di TikTok. “The cartoonist of Tik Tok”, questo lo pseudonimo di Cecchin sulla piattaforma ha quasi 4 milioni di followers e 40 milioni di Likes ai suoi post. «Disegnare è come respirare per me: creare valore e intrattenere gli altri con la mia passione è il mio obiettivo e TikTok è diventato il mio palcoscenico preferito».

Partita come piattaforma che sembrava riservata solo ai giovanissimi TikTok sta coinvolgendo sempre di più anche una fascia di utenti adulti. Attraverso il supporto degli artisti italiani emergenti presenti in piattaforma, cerca di dare sempre più spazio all’arte e alla creatività. Questa attività è la prima di una serie che verranno lanciate nel 2022 e raccontate con l’hashtag #ArtePerTutti. TikTok si conferma essere parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli in cui Imparare, sperimentare ed esprimersi, lasciandosi stupire dalla creatività e conoscenza condivisa da tutti gli utenti.