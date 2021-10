Zalewski, chi è Zep Dembo: il trapper autore del video su Instagram

Chi è Zep Dembo, il giovane che urla nel video accanto a Nikola Zalewski? È un giovane ventenne, che spesso compare nei video postati dalla Dark Polo Gang, un gruppo trap romano composto da Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex. È stato Zep Dembo a filmare Zalewski urlando «Mourinho questa sera pippiamo. José stiamo a fa schifo, abbiamo pippato» in un locale e pubblicando sui social una 'storia' che ha ricevuto migliaia di visualizzazioni diventando virale.

Zep Dembo, il suo profilo Instagram

Il suo profilo Instagram conta oltre 20 mila follower in cui pubblicizza una marca d’abbigliamento, immediatamente reso privato appena il filmato è diventato di dominio pubblico finendo sulle prime pagine dei quotidiani online. Zep Dembo ha il corpo tappezzato di tatuaggi, tiene ai follower sui social media come ogni giovane della sua età e sta cercando di conquistare nuovi seguaci sul suo profilo Tik Tok (il nome del suo accout è cpz.rm1).

Il video e le conseguenze

Pubblicando il video assieme al calciatore della Roma è riuscito a far parlare di se scatenando migliaia di reazioni, tra cui quella della Roma che vorrà vederci chiaro nei prossimi giorni sul comportamento del proprio tesserato che recentemente ha perso il papà. È forse questo lutto che non gli ha fatto considerare l’eco avrebbe avuto il video girato e pubblicato da Zep Dembo: anche la nazionale polacca di cui fa parte è rimasta molto delusa dal suo comportamento, anche perché Nikola aveva chiesto di essere escluso dal’ultima convocazione per restare accanto alla famiglia.

LE SCUSE DEL TRAPPER SU INSTAGRAM